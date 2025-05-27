تقرير: سوريا وإسرائيل تجريان مباحثات مباشرة || أبرز التفاصيل

أفادت وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء أن سوريا وإسرائيل أجرتا اتصالات مباشرة في الأسابيع الأخيرة لمناقشة التوترات الحدودية. وذكر التقرير أنه تم عقد لقاءات وجها لوجه بين مسؤولين من كلا البلدين.

وكان من أجرى المحادثات من الجانب السوري محافظ القنيطرة أحمد الدالاتي. وأجرى المحادثات نيابة عن إسرائيل مسؤولون أمنيون رسميون لم يتم الكشف عن هوياتهم. وعقدت الاجتماعات في عدة نقاط على طول الحدود، وكذلك في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن "هذه الاتصالات تمثل تطورا كبيرا في العلاقات بين البلدين اللذين كانا على جانبي الصراع في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، حيث تشجع الولايات المتحدة الحكام الجدد في دمشق على إقامة علاقات مع إسرائيل، وتخفف إسرائيل من قصفها لسوريا".

يذكر أن صحيفة "الأخبار" اللبنانية ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين التقوا بشخصيات من حكومة الشرع. وبحسب مصادر دبلوماسية، كشفت الإدارة في دمشق "أنها لا تستبعد إمكانية تسليم إسرائيل رفات الجاسوس إيلي كوهين الذي تم أسره وإعدامه في سوريا".

ولنتذكر أنه يوم السبت الماضي، ووفقاً للسياسة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع وزير الخارجية ماركو روبيو أمراً بتجميد العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" لمدة 180 يوماً. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عن الإعفاء الفوري من العقوبات والسماح بإجراء معاملات جديدة وأنشطة القطاع الخاص في البلاد.