أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة تعتزم التصويت على سلسلة من الإجراءات "المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل"

قدمت مجموعة "المعلمون من أجل فلسطين" سلسلة من المقترحات الرامية إلى تغيير النهج التربوي اتجاه إسرائيل. وتشمل اقتراحاتهم "تدريس موضوع النكبة، ودعم حركة المقاطعة، وتعزيز التضامن مع المتظاهرين ضد الإبادة الجماعية في غزة". وقال متحدث باسم المجموعة: “ساعدونا في النضال من أجل فلسطين حرة”.

ومن المقرر أن يصوت قريبا ممثلو نقابة المعلمين البالغ عددهم 9000، والتي تضم أكثر من 3 ملايين عضو، على هذه المقترحات السياسية المثيرة للجدل، وسط انقسام عميق حول كيفية التعامل مع هذا الموضوع الحساس في الفصول الدراسية الأمريكية" بحسب ما أورده موقع “StandWithUs”،

وكانت قد نظمت تظاهرتان متعارضتان طوال الليل من الأربعاء إلى الخميس في فيلادلفيا، أمام مركز المؤتمرات التابع لأكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة. تعكس هذه الاحتجاجات جدلاً ساخنًا حول كيفية تعامل نظام التعليم الأمريكي مع القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

وفي السياق عارضت منظمة “StandWithUs” المؤيدة لإسرائيل هذه المقترحات بشدة. وأدان المسؤول في المنظمة ديفيد سموكلر، المقترحات ووصفها بأنها "معادية للسامية ومعادية لإسرائيل". وأضاف: "يجب على نقابة المعلمين ضمان بيئة آمنة لجميع المعلمين والطلاب، والحفاظ على ثقة الجمهور بما يتم تدريسه في الفصول الدراسية. إن تمرير قرارات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل لن يضر اليهود فحسب، بل سيقوض النزاهة للتعليم العمومي."

ويجري النقاش في سياق التوتر المتزايد. وبحسب موقع “StandWithUs”، فقد "تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث المعادية للسامية التي تورط فيها أعضاء في نقابة المعلمين منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول المنصرم. وأكدت المنظمة: “باعتبارها أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة، فإن المنظمة لها تأثير كبير على السياسة التعليمية”. وبعد 7 أكتوبر، شارك العديد من أعضاء المنظمة في حوادث معادية للسامية ومعادية لإسرائيل، وفي بعض الحالات، أدى ذلك إلى قيام عائلات يهودية بنقل أطفالها إلى مدارس أخرى في بيئة تعليمية أقل عدائية. هذه الأحداث هي جزء من اتجاه مثير للقلق.

في عام 2023، تم تسجيل رقم قياسي بلغ 7523 حادثة معادية للسامية في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 103 في المئة عن عام 2022. ووصلت التوترات إلى ذروتها في مؤسسات التعليم العالي، حيث تم اعتقال أكثر من 1600 طالب خلال الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.