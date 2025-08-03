بن غفير من الحرم القدسي :" من الممكن إحتلال جميع قطاع غزة وتشجيع الهجرة الطوعية"

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دخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، إلى الحرم القدسي صباح اليوم (الأحد) بمناسبة ذكرى التاسع من أب وبمرافقة وفد كبيرلإحياء ذكرى. وقال: "كما أثبتنا إمكانية فرض السيادة في جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي) ، فمن الممكن احتلال قطاع غزة بأكمله وتشجيع الهجرة الطوعية. يجب أن يكون هذا هو الرد على فيديوهات فظائع حماس"، وشوهد بن غفير وهو يصلي وينشد بصورة مخالفة لقواعد الوضع الراهن.

واعتُقل أو أبعد نحو 30 يهوديًا من الحرم لانتهاكهم قواعد الوضع الراهن. وقالت الشرطة: "نعمل باستمرار على الحفاظ على الأمن والنظام في الأماكن المقدسة وفي الحرم القدسي . يُسمح بزيارة الحرم القدسي وفقًا لقرارات القيادة السياسية".

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية بشدة ما وصفته بـ"اقتحام وزير الأمن القومي بن غفير للمسجد الأقصى". كما دخل كل من عضوي الكنيست، عاميت هاليفي من حزب الليكود، وشاران هاسكل من حزب "الأمل الجديد"،، ووزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاف إلى الحرم القدسي بمناسبة ذكرى يوم التاسع من آب/أغسطس.