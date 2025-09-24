الحاخام هنري حمرا يصلي من أجل سوريا والشرع ويحضر هذه الوثائق الهامة

قد يعجبك أيضًا -

أثار مقطع تداوله نشطاء سوريون للحاخام السوري الأمريكي هنري حمراء وهو يصلي من أجل الرئيس السوري أحمد الشرع ومن أجل السلام في سوريا والعالم ، ومعربا عن أمله لعودة سوريا حرة تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤسسة "التراث اليهودي في سوريا" (JHS)

جاء ذلك خلال أداء الحاخام هنري حمراء الصلاة في افتتاح كنيس الإفرنج التاريخي في قلب مدينة دمشق القديمة بعد غياب أكثر من ثلاثة عقود، وفي هذه المناسبة أحضر الحاخام السوري الأمريكي اول ديوان للشعر العربي اليهودي في سوريا ولبنان وتاريخ يهود الشام خلال ربع قرن بين 1920-1945 وغيرها من الوثائق الهامة جدا.

الحاخام هنري حمرا هو رئيس مؤسسة التراث اليهودي في سوريا، وصل الى سوريا الأحد بمرافقة وفد من اليهود السوريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، وذلك في إطار أول زيارة منظمة من نوعها لليهود السوريين بعد سقوط نظام الأسد.

نظمت هذه الزيارة الى سوريا من قبل مؤسسة "التراث اليهودي في سوريا" (JHS) التي يرأسها الحاخام يوسف حمرا، وبدعم من "فريق الطوارئ السوري". وشملت الجولة مواقع تحمل رمزية خاصة مثل كنيس جوبر المدمر ومقبرة يهودية قديمة.

وجاءت هذه المبادرة بعد أن أعلن عدد من الشخصيات اليهودية السورية، وبينهم رجل الأعمال هنري حمرا، دعمهم العلني لحكومة الرئيس أحمد الشرع،كما طالب الحاخام ورجل الأعمال هنري حمرا خلال لقاءاته في الكونغرس برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

ويشار الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها وفد يضم الحاخام يوسف حمرا ونحله هنري دمشق، إذ سبق أن شاركا في رحلة مماثلة في فبراير/شباط الماضي مع شخصيات مسلمة أميركية سورية.