إسبانيا تنهي مهام سفيرتها في إسرائيل وتقلّص بعثتها الدبلوماسية

قررت حكومة إسبانيا اليوم الأربعاء، إنهاء مهام سفيرتها لدى إسرائيل آنا سالومون، التي كانت قد استُدعيت إلى مدريد للتشاور في سبتمبر 2025 بعد توتر جديد في العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية. كما قررت مدريد عدم تعيين سفير جديد في الوقت الحالي، مع توقع تقليص عدد الدبلوماسيين الإسبان في البلاد.

وجاء القرار بناءً على اقتراح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس ، بعد موافقة الحكومة عليه خلال اجتماعها أمس. وكانت سالومون قد تولّت منصبها في يوليو 2021، واستُدعيت لاحقاً للتشاور إثر ما وصفته الحكومة الإسبانية بـ"اتهامات تشهيرية" و"إجراءات غير مقبولة" من جانب إسرائيل بحق وزيرين من اليسار في الحكومة.

وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً منذ مايو 2014، عندما استدعت إسرائيل سفيرتها في مدريد روديكا راديان- جوردون للتشاور عقب اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية.

ومنذ ذلك الحين لم تعيّن إسرائيل سفيراً جديداً في إسبانيا، وتدير بعثتها الدبلوماسية هناك عبر القائمة بالأعمال دانا ارليخ وتفاقمت التوترات خلال الحرب في غزة ، بعدما وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما يجري بأنه "إبادة جماعية"، كما انتقد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل في ايران.