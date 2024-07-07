شاهدوا: هكذا أخفى مسافر إسرائيلي وصل من فرنسا 15 كيلوغراماً من المخدرات الخطيرة

تم القبض على أحد سكان بئر السبع في المطار وهو يخفي أكثر من 15 كجم من مادة الكريستال ميث والكيتامين • قام مفتشو الجمارك في صالة الركاب بضبط المخدرات بعد تفتيش أمتعته واحتجازه

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تم استخدام عبوات القهوة لإخفاء الميثامفيتامين والكيتامين
تم استخدام عبوات القهوة لإخفاء الميثامفيتامين والكيتامينAutorités des douanes

ألقت سلطات الجمارك في مطار بن غوريون وسط إسررائيل يوم الخميس القبض على أحد سكان بئر السبع الذي عاد من فرنسا، وهو يخفي أكثر من 15 كيلوغراما من مخدرات الكريستال ميث والكيتامين داخل عبوات حبوب القهوة وأملاح الاستحمام.

المخدرات اتي ضبطت في أكياس القهوة 
المخدرات اتي ضبطت في أكياس القهوة 

وضبط مفتشو الجمارك في صالة الركاب المخدرات بعد تفتيش أمتعته، وتم احتجازه لاستجوابه من قبل محققي وحدة المخدرات في مطار بن غوريون.

Autorités des douanes israéliennes
كيس قهوة أخفي بها المخدراتAutorités des douanes israéliennes

وبعد التحقيق معه، تم اعتقاله، كما ذكرنا، من قبل عناصر شرطة المطار، وتحويله لمزيد من التحقيق إلى مركز"اليمار" التابع الى المنطقة الجنوبية للشرطة.

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