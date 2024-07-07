شاهدوا: هكذا أخفى مسافر إسرائيلي وصل من فرنسا 15 كيلوغراماً من المخدرات الخطيرة

ألقت سلطات الجمارك في مطار بن غوريون وسط إسررائيل يوم الخميس القبض على أحد سكان بئر السبع الذي عاد من فرنسا، وهو يخفي أكثر من 15 كيلوغراما من مخدرات الكريستال ميث والكيتامين داخل عبوات حبوب القهوة وأملاح الاستحمام.

وضبط مفتشو الجمارك في صالة الركاب المخدرات بعد تفتيش أمتعته، وتم احتجازه لاستجوابه من قبل محققي وحدة المخدرات في مطار بن غوريون.

Autorités des douanes israéliennes

وبعد التحقيق معه، تم اعتقاله، كما ذكرنا، من قبل عناصر شرطة المطار، وتحويله لمزيد من التحقيق إلى مركز"اليمار" التابع الى المنطقة الجنوبية للشرطة.