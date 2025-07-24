ناشط سوري:"السويداء محاصرة ومنكوبة وبيان نفير جديد للعشائر لمحاربة أبناء السويداء"

قد يعجبك أيضًا -

رغم سريان وقف إطلاق النار بعد الاشتباكات العنيفة في السويداء بين البدو والدروز، أشار رئيس منظمة "دروز بلا حدود" أيسر الولي، إلى تلقيه "بيان نفير جديد للعشائر يحرضون فيه على قتال أبناء السويداء.. وإن السويداء باتت محافظة منكوبة. لمتابعة تصريحه كاملا.

جاءت تصريحات الولي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي"السويداء محافظة منكوبة ومحاصرة ولا زالت مهددة، ولا زال مخاوف لدى الأهالي مما جرى ومما سيجري في المستقبل، لأن المستقبل مجهول ، تلقيت بيان جديد للعشائر، بيان نفير عام يحرضون فيه أبناء العشائر لحمل السلاح ومحاربة أبناء السويداء مجددا.. جميع محافظة السويداء في كافة مكوناتها خائفون مما تعرضوا له من أوضاع كارثية ... المحافظة منكوبة، فهي بلا ماء وغذاء ودواء"

رابط الحلقة كاملة: