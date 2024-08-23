الرئيس الإسرائيلي يقترح إقامة المراسم الرسمية لذكرى 7 أكتوبر في مقر إقامته

اقترح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ حلاً وسطاً للجدل الدائر حول الاحتفال الرسمي بإحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، يأتي ذلك في مواجهة الخلافات حول تنظيم الذكرى الأولى، حيث اقترح هرتسوغ أن"يقام الحفل في مقر إقامة الرئيس في القدس".

وقال هرتسوغ: “سيكون الحفل محترمًا وموحدًا ورسميًا ورصينًا، وبالطبع بدون دلالات سياسية”. وأضاف: "أقترح أن تحيي كل بلدة وكيبوتس وقرية ومدينة ذكرى هذا اليوم كما يحلو لهم، كما هي العادة في يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا وضحايا الإرهاب".

وواجهت الوزيرة ميري ريغيف، المسؤولة عن تنظيم الحفل الرسمي، انتقادات شديدة. ورداً على ذلك، قالت: "أنا معتادة على الهجمات. ليس هناك الكثير من هؤلاء الأشخاص، لكنهم للأسف غير راضين أبداً". وأعلنت ريغيف أن "الحفل سيقام في جنوب البلاد، من دون جمهور ومن دون بث تلفزيوني مباشر".

فيما ردت العائلات التي نظمت الحفل البديل على تصريحات ريغيف: "الضجيج الخلفي الذي تتحدث عنه ريغيف هو نحن - العائلات الثكلى، سكان منطقة حدود غزة والشمال، جنود الاحتياط الذين دفعوا وما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً". لأحداث 7 أكتوبر". واتهموا الحكومة بإنتاج "حفل مصطنع ومنقطع بملايين الشواقل"، وطالبوا بتحويل الميزانية المخصصة للحدث الحكومي إلى حفلهم الذي يعتبرونه "حفل الشعب".

وفي السياق أطلقت مجموعة من العائلات الثكلى والناجين حملة لجمع التبرعات لإقامة حفل بديل. وقالوا، "بعد جمع 1.7 مليون شاقل، إن المشاركة العامة غير المسبوقة تشجعنا على إنتاج حفل أكثر طموحا مما كان مخططا له في البداية”.

وأعرب النائب هيلي تروبر عن دعمه لهذه المبادرة: "إذا كان الأمر يناسبهم، أود أن أكون معهم وأشاركهم آلامهم وأبكي معهم وآمل معهم بأيام أفضل".