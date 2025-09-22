حملة حق الاستعاده من الجولان إلى عواصم أوروبا.. صرخة تضامن مع مختطفي السويداء

نساء الجولان يتظاهرن من أجل المختطفات
صَرخةُ وجَعٍ وغَضَبٍ، ارتَفَعَتْ مِنَ الجَولانِ بمُشارَكَةٍ مِنَ الجَليلِ والكرمل… لِتَكسِرَ صَمتَ العالَمِ تُجاهَ مَأساةِ المُختَطَفينَ في السُّوَيْداء.

فَلِلأُسبوعِ الرّابِعِ علَى التّوالي، احتَشَدَ المِئاتُ في مَقامِ أبي ذَرٍّ الغِفاريِّ بالجَولانِ، مُؤَكّدينَ أنَّ قَضِيَّةَ المُختَطَفينَ والمُختَطَفاتِ ليستْ مِلَفًّا عابِرًا، بَلْ جُرحًا وَطنيًّا وإِنسانيًّا مَفتوحًا.

الوَقفَةُ التَّضامُنيَّةُ جاءَتْ ضِمنَ حَملَةِ “حَقِّ الاستِعادَةِ”، الّتي امتَدَّتْ إلى عِدَّةِ عَواصِمَ أُوروبّيَّةٍ، بَيْنَها بَرلِين وباريس وبروكسِل وأمستردام وروما، إِضافَةً إلى بيروت، رافِعَةً مَطلَبًا واحِدًا: استِعادَةُ المُختَطَفاتِ واستِرجاعُ القُرى المَسلوبَةِ.

المُشارِكونَ شَدَّدوا علَى أنَّ مِلَفَّ المُختَطَفاتِ غَيْرُ قابِلٍ لِلتَّفاوُضِ. كما وَصَفوا حُرّيَّةَ المُغَيَّبينَ بأنّها اختِبارٌ لِإِنسانيَّتِنا جَميعًا، ورِسالَةٌ إلى العالَمِ بأنَّ المُختَطَفينَ ليسوا أرقامًا، بَلْ حَكاياتُ حَياةٍ وحَقٌّ لا يَموتُ. سِينْك

وبَحسبِ الإِحصاءاتِ، لا يَزالُ نَحوُ خَمسِمِئَةِ مُختَطَفٍ في قَبضَةِ الغِيابِ، بَيْنَهُم ما يُقارِبُ مِئَةَ امرَأَةٍ، في قَضِيَّةٍ إِنسانيَّةٍ كُبرَى تَتَجاوَزُ حُدودَ السُّوَيْداءِ لِتُخاطِبَ ضَميرَ كُلِّ إِنسان

