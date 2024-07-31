نجم كرة القدم السابق مسعود أوزيل يدعو للقضاء على إسرائيل

أثار لاعب كرة القدم الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل جدلا جديدا بنشر "تدوينة استفزازية على موقع إنستغرام. وتظهر الصورة المشتركة خريطة مشطوبة لإسرائيل، وتم استبدالها بكلمة فلسطين". ويعرف أوزيل (35 عاما)، الذي اعتزل الرياضة الموسم المنصرم، بمواقفه السياسية المثيرة للجدل وعلاقاته الوثيقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وواجه طوال حياته الرياضية انتقادات واسعة النطاق في ألمانيا بسبب مواقفه.

في الآونة الأخيرة، ظهر لاعب خط الوسط المهاجم السابق لريال مدريد وأرسنال ومانشافت في الأخبار لأسباب أخرى. وتم تصويره في صالة الألعاب الرياضية وهو يرتدي وشم الذئب، رمز حركة الذئاب الرمادية، وهي منظمة تركية قومية متطرفة قريبة من أردوغان.

وتعرف منظمة الذئاب الرمادية، المرتبطة بحزب العمل القومي، بميولها الفاشية والعنصرية. وهم يؤيدون لإقامة دولة تركية واحدة تمتد من البلقان إلى الصين، ويحملون آراء عنصرية تجاه غير الأتراك، وخاصة الأكراد والألبان واليونانيين واليهود والأرمن.

وتميزت مسيرة أوزيل المهنية بفوزه بلقب بطولة العالم مع ألمانيا عام 2014. ولعب 92 مباراة مع المانشافت، وسجل 23 هدفًا. ومع ذلك، فقد ترك الاختيار بعد كأس العالم 2018، بعد الانتقادات التي تلقاها بسبب التقاط صورة مع أردوغان. وبهذه المناسبة، قال أوزيل: "أنا ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر". وقد وجدت هذه الجملة صدىً كبيرًا داخل المجتمع التركي، مما أدى إلى إعادة تغريد عديدة باستخدام الهاشتاج #ME2.