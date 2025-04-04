الجيش الإسرائيلي: "اغتيال المسؤول في حماس عن إنتاج مقاطع فيديو للرهائن"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم جهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان، اليوم الجمعة،"خلال هذا الأسبوع، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) محمد صالح محمد البردويل، الذي كان يعمل كمسؤول عن الدعاية والإرهاب النفسي في الجناح العسكري لحركة حماس ، وقتلته"

وأضاف البيان: "مع أنه كان يُعرف بأنه صحفي معروف في غزة، إلا أنه كان جزءًا لا يتجزأ من بنية حماس التحتية للتحريض والإرهاب". وكان البردويل مسؤولًا عن إنتاج "مقاطع فيديو دعائية ساخرة وزعتها حركة حماس ، والتي صُوّر فيها الإسرائيليون المختطفون أثناء أسرهم في غزة".

وتابع البيان"كان باردويل شخصية محورية في جهاز الدعاية التابع لحماس، حيث كان ينشر معلومات كاذبة بشكل منهجي، وكان بمثابة أداة في أيدي المنظمة لترويج رواية كاذبة وحرب نفسية. وكان برادفيل جزءا لا يتجزأ من جهاز التحريض والإرهاب التابع لحماس". واضاف"من بين أمور أخرى، شارك في إنتاج مقاطع الفيديو الدعائية الساخرة للمنظمة الإرهابية، والتي ظهرت فيها الرهائن في غزة"

وأشار البيان إلى أنه "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) سيواصلون العمل ضد مسلحي حركة حماس وإزالة أي تهديد ضد مواطني دولة إسرائيل."