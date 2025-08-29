روسيا تهاجم قرار دول الترويكا الأوروبية لإعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران

قد يعجبك أيضًا -

بعد قرار دول الترويكا الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إعادة تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة (سناب باك) على إيران، اعتبرت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الجمعة، أن "الخطوة الأوروبية تشكل عاملاً خطيراً لزعزعة الاستقرار، وتقوّض الجهود المبذولة على مختلف المستويات لإيجاد حلول تفاوضية"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد سند قانوني يمنح الدول الثلاث هذه الإمكانية، محذرة من عواقب وخيمة".

وأضافت الوزارة: "ندين بشدة هذه الإجراءات من جانب الدول الأوروبية، وندعو المجتمع الدولي إلى رفضها".وقالت: "نعتبر من الضروري منع أي تصعيد جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي، كما تجلى في العدوان الخارجي على إيران في يونيو 2025، ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين".وأضافت "نواجه محاولة سافرة للتلاعب بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 من قبل الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، مستغلين كون آلية إعادة فرض العقوبات السابقة الواردة في هذا القرار - والتي تسمى (سناب باك) - هيكلاً إجرائياً فريداً ومعقداً نوعاً ما، لا سابق له في الممارسات العالمية".

واعتبرت الخارجية الروسية الخطوة الأوروبية "جزء من حملتهم الطويلة الأمد لتضليل الدول الأخرى؛ بهدف إضفاء الشرعية على ادعاءاتهم، مستخدمين آلية سناب باك لتصفية حسابات سياسية مع طهران. في الواقع، ليس لديهم أي أساس قانوني، أو فرص إجرائية لذلك".

وتقوم آلية "سناب باك"، التي تم إدراجها في اتفاق 2015، على "إعادة فرض العقوبات الدولية بشكل تلقائي" في حال انتهاك إيران لشروط الاتفاق، من دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، تفادياً لاحتمال استخدام الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).

وفيما عزت دول الترويكا الأوروبية قرارها إلى "عدم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي"، اعتبرت موسكو أنه "من السخيف إلقاء المسؤولية كلها على إيران في انهيار الاتفاق".

ويضم الاتفاق النووي الإيراني، المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، والموقع عام 2015، كلاً من الترويكا الأوروبية إلى جانب الصين وروسيا. وانسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وكان مجلس الأمن قد صادق على الاتفاق النووي في قرار صدر في يوليو 2015، منح من خلاله أطراف الاتفاق حق تفعيل "سناب باك" في إطار عملية تستغرق 30 يوماً. وتنتهي صلاحية هذا القرار في 18 أكتوبر المقبل. أما الولايات المتحدة، فلا يحق لها تفعيل الآلية بعد انسحابها من الاتفاق في عام 2018.