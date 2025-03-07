القدس: أكثر من 90 ألف مسلم يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، ولا حوادث

أفادت تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن حوالي 90 ألف مسلم على الأقل أدوا، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، وسط تدابير وإجراءات أمنية.

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، قد أعلنت محددات لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى باحات المسجد الأقصى،لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، بحيث يُسمح فقط بدخول الرجال ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، والنساء فوق 50 عاماً، والأطفال دون 12 عاماً، ويشترط حصول جميع من هم ضمن المحددات على "موافقة أمنية مسبقة".

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد قطاع غزة وقفاً هشاً لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بعد حرب استمرت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى يناير/كانون الثاني 2025.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة آلاف من عناصر الأمن في البلدة القديمة في القدس والمعابر المحيطة بها، بالتزامن مع أداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في باحات المسجد الأقصى.