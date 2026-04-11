انتخب البرلمان العراقي، اليوم السبت، السياسي الكردي نزار محمد سعيد (نزار ئاميدي)، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيساً للبلاد خلفاً لعبد اللطيف رشيد الذي انتهت ولايته.

وبحسب الدستور العراقي، أمام نزار ئاميدي الآن 15 يومًا لتكليف مرشح شيعي بتشكيل الحكومة لمنصب رئيس الوزراء. وبموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في العراق، يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلمًا شيعيًا، ورئيس البرلمان مسلمًا سنيًا، والرئيس كرديًا.

كان يُنظر إلى المالكي على أنه المرشح الأوفر حظًا لرئاسة الوزراء، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بقطع الدعم عن العراق في حال انتخابه. لم يسحب حزب الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم ترشيح المالكي رسميًا بعد، ولم يعلن عن مرشح جديد، إلا أن التهديدات من واشنطن قد عرقلت بشدة أي محاولات للمضي قدمًا في عملية تشكيل الحكومة.

من المقرر الآن أن يختار العراق رئيسًا للوزراء، وهو اختيار بالغ الأهمية والحساسية.