اعتقال مشتبهين بالتورط بالاعتداء على النساء من رهط في البؤرة الاستيطانية جفعات رونين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الشاباك والشرطة الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، مشتبهين بالتورط الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي على خمسة نساء من سكان رهط بينهم طفلة، دخلوا عن طريق الخطأ إلى مستوطنة جفعات رونين في الضفة الغربية.

وذكرت الشرطة أن هذا كان اعتداءً خطيراً شمل، من بين أمور أخرى، إلقاء الحجارة والتهديد بالأسلحة وإشعال النار في سيارة الضحايا. وتم تحويل المشتبه بهما إلى الشاباك والشرطة للتحقيق معهم.

وستطلب الشرطة غدا تمديد اعتقال المشتبه بهم في المحكمة. وقالت الشرطة إن التحقيق في الحادث مستمر.

ويشار الى أن خمسة نساء من سكان رهط، وهم أفراد من عائلة واحدة، دخلوا بطريق الخطأ إلى البؤرة الاستيطانية جفعات رونين في الضفة الغربية. وقد رُجموا بالحجارة، وأُضرمت النار في السيارة التي كانوا يستقلونها. وبحسن الحظ انتهى الأمر بكدمات فقط.