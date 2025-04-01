قطر جيت | يونتان أوريخ في التحقيق: "لم أتحدث ولم أتراسل أبدًا مع بوتليك أو بيرغر"

قضية "قطر جيت": نشر مراسل الشرطة موشيه شتاينمتس، لأول مرة هذا المساء (الثلاثاء)، في نشرة "الطبعة الرئيسية" رواية يوناتان أوريخ، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثناء استجوابه في وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة. وادعى أوريخ في استجوابه أنه لم يتحدث أو يتراسل مع جاي بوتليك أو جيل بيرغر، مضيفًا: "أنا لا أعرف حتى من هو بيرغر".

وفي وقت سابق اليوم، مددت المحكمة اعتقال يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين حتى يوم الخميس. كما تم رفع حظر النشر عن هذه القضية برمتها. ويتهم الاثنان بالاتصال بعميل أجنبي، والرشوة، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال. وعلم صباح اليوم أيضًا أن يوناتان أوريخ مشتبه به أيضًا في تسريب معلومات سرية من مجلس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك، خلال جلسة الاستماع في قضيته، ظهر أن هناك أدلة تشير إلى أنه تلقى أموالاً من مصادر أجنبية. ويُشتبه في أن أوريخ، إلى جانب آخرين، نقلوا رسائل إلى وسائل الإعلام كان يُنظر إليها على أنها قادمة من شخصيات سياسية، لكنها في الواقع جاءت من قطر. في هذه الأثناء، كان خط دفاع أوريخ هو أنه ليس موظفًا عامًا، إلا أن القاضي لم يقبل هذا.

ووفقا لما جاء في موقع هيئة البث الرسمية، فقد جاء في قرار القاضي بتمديد احتجاز المتهمين أن "مراجعة التقارير والأدلة السرية تُظهر وجود اشتباه معقول في الحقيقة التالية: قامت شركة أمريكية بالتواصل مع المتهم الثاني بهدف الترويج لقطر بشكل إيجابي ونشر رسائل سلبية تجاه مصر. ومن خلال دفع الرشوة بواسطة بيرغر، عمل الثلاثة على نقل رسائل تأييد لقطر، وسط تقليص دور مصر في الوساطة".