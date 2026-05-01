تقرير: ترامب طرح خطة جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز، وتوسيع الحصار البحري الشامل ضد إيران

أفادت صحيفة "بوليتيكو "Politico بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خطة عسكرية جديدة تهدف لإعادة فتح مضيق هرمز.وبحسبها فإن الخطة الجديدة التي طرحها ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز تقضي بمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية مع التنسيق مع الحلفاء لجعل إيران تدفع تكاليف أعلى جراء تقويضها تدفق الطاقة الحر. كما قدرت "بوليتيكو" خسائر إيران اليومية نتيجة الحصار بنحو 500 مليون دولار.

وتنتهي، اليوم الجمعة، بموجب قانون صلاحيات الحرب، حرب إيران التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب يوم 28 فبراير/ شباط المنصرم. وانتهاء الحرب قانونياً لا يعني انتهاءها على أرض الواقع. ومع اقتراب المهلة النهائية التي حددها البيت الأبيض، كشفت تقارير مطلعة عن عزم إدارة الرئيس ترامب المضي قدماً في خطة عسكرية واقتصادية طموحة لتوسيع نطاق الحصار البحري في منطقة الخليج، في خطوة تهدف إلى ممارسة "الألم الأقصى" لإجبار طهران على قبول شروط وقف إطلاق النار، وفقا لشبكة "سي إن إن" CNN.

وتتمحور الاستراتيجية الجديدة حول تحويل "الاعتراض الجزئي" للسفن إلى إغلاق تام ومستدام "لمضيق هرمز أمام الملاحة الإيرانية، مع التركيز على توسيع نطاق الحظر الذي لن يقتصر على ناقلات النفط فحسب، بل تشير الخطط إلى نية واشنطن اعتراض كافة السفن التجارية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، لضمان قطع شريان الإمدادات بالكامل.