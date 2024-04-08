تركيا ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل لهذا السبب

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستتخذ سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل، بسبب رفضها إدخال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى غزة، هذه الخطوات سيتم الموافقة عليها من قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وسيتم تنفيذها بدون تأخير، وهي ستستمر حتى تسمح إسرائيل إدخال المساعدات.

وقال الوزير التركي فيدان:"نبذل جهودا مكثفة لتقديم المساعدات الإنسانية لإخوتنا في غزة، كمية المساعدات التي بعثناها إلى مصر بلغت 42 ألف طن، وكما تعلمون تم تسليم المساعدات بواسطة المظلات عن طريق الأردن، قمنا منذ فترة بتقديم طلبنا للمساعدة عن طريق طائرات شحن تابعة لسلاح الجو التركي, اليوم رأينا بأن طلبنا هذا الذي قوبل بالإيجاب من قبل السلطات الأردنية ، رفض من قبل إسرائيل، لا توجد طريقة حتى تمنعنا إسرائيل من تقديم مساعدتنا الجوية، لا يوجد أي حجة".

ورجحت تقارير إسرائيلية أن سبب الرفض الإسرائيلي هو سياسي، حيث نقلت "كان" قبل فترة أن إسرائيل رفضت طلبات تركيا وقطر لإنزال مساعدات في غزة، وذكرت إن هذا يتعلق بالعلاقات بين البلدين. إسرائيل رفضت طلب قطر لعدم وجود علاقات ديبلوماسية بين البلدين، في حين أن رفض طلب تركيا يأتي على خلفية الأزمة السياسية وتدهور العلاقات معها منذ بداية الحرب، حيث باتت إسرائيل ترى تركيا هذه الفترة جهة معادية.