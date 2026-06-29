الحوثيون يعززون قدراتهم العسكرية.. اختبارات جديدة لتحسين منظومات الصواريخ

يستغل الحوثيون الفترة الأخيرة لتحسين قدراتهم الصاروخية، بحسب ما قال مصدران استخباريان غربيان لـ i24NEWS. ووفقًا للمصادر، يقوم الحوثيون مؤخرًا بإجراء تجارب صاروخية بهدف رفع مستوى صواريخهم. ويبدو أن هدف هذه التجارب هو تحسين المدى والدقة للصواريخ على حد سواء.

على عكس تنظيم حزب الله، وعلى الرغم من أنهم وكلاء لإيران، نفذ الحوثيون منذ بداية الحرب إطلاق نار محدود باتجاه إسرائيل. فقط حوالي ستة صواريخ وخمسة طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه إسرائيل منذ أن جدد الحوثيون إطلاق النار باتجاه إسرائيل في 28 مارس. وقد امتنع التنظيم عن إطلاق النار باتجاه إسرائيل منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في شهر أكتوبر 2025.

في الأسبوع الماضي، قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن جماعته ستتدخل عسكرياً لصالح حماس في حال شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة: "نحن في تنسيق مستمر مع إخواننا في ساحات المقاومة، ولن نتردد في القيام بواجبنا في حال حدوث أي تصعيد جديد من العدوان ضد أي ساحة، وعلى رأسها غزة".

بالإضافة إلى ذلك، أوضح زعيم الحوثيين أن جماعة الحوثي تتابع عن كثب الوضع في أرض الصومال وأفعال إسرائيل، التي تهدف حسب قوله إلى السيطرة على خليج عدن، باب المندب والبحر الأحمر. وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الوجود الإسرائيلي في أرض الصومال. سنتحرك في أي وقت لضرب أي تجمع للعدو الإسرائيلي في أرض الصومال."

منذ عملية 25 سبتمبر 2025، لم تهاجم إسرائيل في اليمن - حتى بعد إطلاق النار خلال الحرب مع إيران. لكن قبل عدة أيام حذر وزير الأمن الإسرائيلي من أن قيادة الحوثيين ليست محصنة. وقال: "حساب دولة إسرائيل مع الحوثيين مفتوح - سيدفعون الثمن". وأضاف: "إذا أصبح زعيمهم هدفاً لنا - سنقوم بتصفيته".