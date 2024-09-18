تقرير: تم تقديم موعد تنفيذ عملية تفجير أجهزة الاتصال بسبب شكوك من قبل بعض عناصر حزب الله

بعد عملية أجهزة الاتصال-البيجر في لبنان، التي قُتل فيها بحسب التقارير 11 عنصراً من حزب الله وأصيب الآلاف، أفاد موقع "المونيتور" الإخباري العربي الأميركي، اليوم (الأربعاء)، أنه بسبب شكوك عنصرين على الأقل من حزب الله ، مضت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدماً في التنفيذ المبكر للخطة، قبل التاريخ المخطط له مسبقاً.

وذكر التقرير أن أحد أعضاء حزب الله الذي اشتبه في بأجهزة الاتصال-البيجر قد قُتل. وبحسب المصادر، فإن مسؤولاً آخر في حزب الله اشتبه في أن الأجهزة قد تضررت، واعتزم الاتصال برؤسائه، وهو ما علمت به المخابرات الإسرائيلية.

ووفقا للمصادر، بحثت أجهزة المخابرات الإسرائيلية في ثلاثة خيارات: الذهاب إلى الحرب مع حزب الله وتفجير الأجهزة وفقا لخطتهم الأصلية، أو تفجير الأجهزة مباشرة قبل الحرب والتسبب في أكبر قدر ممكن من الضرر لأفراد حزب الله اللوجستيين، أو تجاهل شكوك أفراد حزب الله والمخاطرة باكتشاف الخطة. أما الخيار الثاني فقد تم تنفيذه في نهاية المطاف، في عملية ظلت سرية، حتى عن الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل ستطلع الولايات المتحدة على عملية أجهزة الاتصال - البيجر في لبنان، وأنه تم إبلاغ الولايات المتحدة بعد انتهاء العملية. وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل لم ترد بشكل مباشر ولم تتحمل مسؤوليتها عن الانفجارات، التي أفادت تقارير بمقتل 11 من عناصر حزب الله وإصابة الآلاف من العناصر.