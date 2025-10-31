أفادت مصادر إعلامية سورية ومواقع تواصل اجتماعي الخميس بوقوع تفجير في المربع الأمني بالعاصمة السورية دمشق، أمام مبنى المخابرات العامة في منطقة كفر سوسة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وقال الصحافي من الجولان عطا فرحات إن "شخصاً فجّر نفسه داخل المربع الأمني، ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى"، مضيفاً أن "أصوات إطلاق نار واشتباكات سُمعت عقب التفجير، ويبدو أن المنفّذ لم يكن بمفرده".

وأشار فرحات إلى أن المربع الأمني يُعدّ من أكثر المناطق تحصيناً في دمشق، ويُمنع الدخول إليه، لافتاً إلى أن وقوع تفجير داخله "قد يشير إلى بوادر انشقاقات داخلية بين الفصائل المسلحة الموالية للرئيس أحمد الشرع، التي ساهمت في وصوله إلى الحكم أو بايعته بعد دخوله دمشق".

وبحسب فرحات، فإن تقارير تتحدث عن أن "العناصر التي تنشق عن إطار الشرع تتجه إلى تنظيم الدولة الإسلامية"، ما يشكل تهديداً متزايداً، في وقت تكرر فيه الولايات المتحدة والدول الغربية مطالبتها حكومة الشرع بمحاربة التنظيم واحتواء الخلايا النائمة داخل المدن السورية.