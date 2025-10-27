بعد الإعلان عن خليفة أبو مازن - هذه هي الخطوات القادمة بالسلطة الفلسطينية

تطرق المعلق في الشؤون العربية في قناة i24NEWS العبرية باروخ ياديد، اليوم الاثنين، تقريرا عن الإصلاحات المتوقعة في السلطة الفلسطينية بعد أن أعلن الرئيس عباس عن نائبه خلفا له في حال شغور منصبه.

في الواقع، الإصلاحات في السلطة ستكون تحت ضغط أمريكي وتشمل، من بين أمور أخرى، إنشاء منصب نائب رئيس في منظمة التحرير الفلسطينية وفي "الدولة الفلسطينية المستقبلية"، التحضيرات لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات، توحيد حركة فتح، اتصالات مع السياسي البارز محمد دحلان، نقاط استحقاق بدلاً من دفع رواتب للسجناء (فقط 1600 مستحق).

كذلك، ستكون هناك التزامات بتأمين معاشات تقاعدية مبكرة وإجراء إصلاحات هيكلية في الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى التزام بمنع الفساد المالي داخل الأجهزة، كما هو الحال حالياً – الأمر الذي يثير غضب العديد من الفلسطينيين إزاء الإدارة الحالية.

الفلسطيني. وإذا تعذر إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة بسبب ظروف معينة، سيتم منح تمديد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة إضافية - لمرة واحدة فقط. نائب رئيس السلطة الحالي هو حسين الشيخ. وُلد في عام 1960 في رام الله، وفي سن الثامنة عشرة حُكم عليه في إسرائيل بالسجن بتهمة نشاط تخريبي وسُجن حتى عام 1989.