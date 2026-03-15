مصر تعمل لدفع حل ديبلوماسي بين ايران وأمريكا وتدعو لتشكيل "قوة عربية مشتركة"

في إطار الجهود العربية والدولية لاحتواء التصعيد في الخليج والشرق الأوسط، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، حثه خلالها على وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن دبلوماسي عربي من إحدى دول المنطقة بأنه من الممكن أن تكون مصر - التي لم تتعرض لهجوم إيراني، على عكس السعودية وعُمان وحتى تركيا - هي الجهة التي ستتوسط بفعالية بين الأطراف.

وأضاف الدبلوماسي أن الأمريكيين ينظرون إلى مصر كجهة موثوقة يمكن الاعتماد عليه، وكذلك الإيرانيون الذين تواصلوا مع مصر في الأشهر الأخيرة.وحتى قبل الحرب، كانت مصر وسيطًا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي جهود وساطة لم تُثمر.

وفي خطوة أخرى لتعزيز الاستقرار الإقليمي، دعت مصر إلى تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات الدول العربية من أي تهديدات مستقبلية. وأوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن هذه القوة ستشكل جزءاً من أطر العمل العربي المشتركة، إلى جانب آليات أمنية فعّالة لضمان الأمن القومي العربي وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار في المنطقة.

وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، شدد عبد العاطي على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين القاهرة وعمان للتعامل مع التصعيد العسكري، مؤكدين أن المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثلان الخيار الوحيد لتجنب تفاقم الأزمة.

كما أكدت مصر رفضها القاطع لأي اعتداءات تهدد أمن الدول العربية، معتبرة أن استمرار التصعيد العسكري يمكن أن يؤدي إلى تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي، داعية جميع الأطراف إلى تغليب الحلول السلمية والدبلوماسية.

هذا التحرك يأتي في وقت يشهد فيه السوق الإقليمي ارتفاعاً في أسعار الوقود والبنزين نتيجة التوترات العسكرية، مما يزيد من الضغوط على الدول العربية للبحث عن حلول عاجلة لاحتواء الأزمة.