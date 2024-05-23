الخارجية الإسرائيلية توجه توبيخا لسفراء أيرلندا وإسبانيا والنرويج ردا على قرارات حكوماتهم الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية"

جهت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، توبيخا لسفراء أيرلندا وإسبانيا والنرويج، الخميس، في القدس، ردا على قرارات حكوماتهم الاعتراف بـطالدولة الفلسطينية"، وخلال اللقاء مع المدير العام لوزارة الخارجية يعقوب بليتشتين، تم عرض مقطع فيديو على السفراء صادر عن منتدى عائلات الرهائن.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية كوبي بليتشتين لبير أليغ سالفاج (النرويج)، وسونيا ماكجينيس (أيرلندا)، وآنا سولومون ( إسبانيا)."لقد تم استدعاؤكم للتوبيخ بعد أن اعترفت بلدانكم بالدولة الفلسطينية، وسوف نعرض لكم شريط فيديو لما فعلته حماس"

ويصور الفيديو اللحظة التي تم فيها أسر خمسة من الرهائن الـ132 المتبقين خلال الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وتُظهر اللقطات الشابات الخمس، وبعضهن مقيدات الأيدي خلف ظهورهن ووجوههن ملطخة بالدماء، يتعرضن للتهديد من قبل خاطفيهن.

وتأثرت السفيرتان الإسبانية والأيرلندية، ماريا سالومون بيريز وسونيا ماكغينيس، بشكل واضح بالصور المؤلمة، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة "جيروزاليم بوست"

وكان للسفير النرويجي، بير إيجيل سيلفاج، صلة شخصية بالمأساة، حيث استضاف فيفيان سيلفر، إحدى ضحايا هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول البالغ عددهم 1200 شخص، قبل أقل من أسبوع من مقتلها.