الدبلوماسي الأميركي جيمس جيفري: "تقدم الفصائل المسلحة في سوريا خطر على واشنطن ودول أخرى، من بينها تركيا وروسيا وإيران"

قال الدبلوماسي الأميركي جيمس جيفري، المبعوث السابق لدى التحالف الدولي لهزيمة "داعش" خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترمب، إن "التقدم السريع للفصائل المسلحة في شمال غرب سوريا يشكل خطراً على الولايات المتحدة ودول أخرى، من بينها تركيا وروسيا وإيران". فيما أعلنت إيران عن نيتها ضخ اليورانيوم المخصب إلى 20% بدلا من 5% حاليا في سلسلتي طرد مركزي في فوردو لرفع درجة نقائه إلى 60%

وأضاف جيفري، أن "الرئيس المنتخب دونالد ترمب من المرجح أن يزيد الضغوط على إيران في سوريا وفي أنحاء المنطقة".

وأشار جيفري، الذي كان في السابق سفيراً في تركيا والعراق، ويرأس حالياً برنامج الشرق الأوسط في "مركز ويلسون" بواشنطن، إلى أن "مثل هذا التغيير المثير في ميزان القوى في سوريا يجعل الجميع متوترين، لأن كل طرف لديه قطعة من سوريا".وأضاف في مقابلة هاتفية في وقت متأخر من مساء الخميس “لقد فوجئنا… ونحدد الأولويات”.

وردا على سؤال حول التغييرات في السياسة عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الوشيك، قال جيفري إن "تصريحات ترامب وسجله يشيران إلى أنه سيواجه إيران بقوة في جميع أنحاء المنطقة”.

ويتمركز نحو 900 جندي أمريكي بشكل أساسي في شمال شرق سوريا لدعم الحلفاء الأكراد، قوات سوريا الديمقراطية، بعد التدخل الأمريكي في عام 2014.