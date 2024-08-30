تقرير: "إسرائيل وحماس تبادلا قوائم الرهائن والسجناء الذين يرغبان في إطلاق سراحهم"

كشف مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار، اليوم الجمع، أن إسرائيل وحماس أحرزا تقدماً خلال المحادثات غير المباشرة التي جرت في الأيام الماضية في القاهرة، والتي استكملت في الدوحة على صعيد لجان تقنية".وأشاروا إلى أن"حماس سلمت إسرائيل قائمة رهائن إسرائيليين يمكن أن تطلق سراحهم في إطار الصفقة المرتقبة" وفق ما نقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل سلمت، الأسبوع المنصرم، لحماس قائمة بأسماء الرهائن الذين ينبغي إدراجهم في المرحلة الأولى من صفقة إطلاق الأسرى".

أتت تلك التسريبات فيما يواصل المفاوضون محادثاتهم في الدوحة بعد عودتهم من القاهرة يوم الأربعاء المنصرم، كما جاءت بالتزامن مع إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لخفض عدد جنودها ونقاط توزعهم في محور فيلادلفيا، وتصديقها بالإجماع لخرائط كان وضعها الجيش، مع معارضة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ما قد يعرقل سير المحادثات مجددا لاسيما أن حماس كانت رفضت مرارا في السابق بقاء القوات الإسرائيلية في القطاع المدمر.

وكانت أبرز نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات التي جرت الأسبوع المنصرم بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، مسألة الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

وقد طرح الوسطاء حينها عددا من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا وممر نتساريم الذي يمر عبر وسط القطاع، لكن الطرفين لم يقبلا أيا منها، حسب ما أكد وقتها مصدر مصري.

كما أبدت إسرائيل أيضا تحفظات بشأن عدد المعتقلين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، حيث طالب الوفد الإسرائيلي بخروجهم من غزة إذا تم إطلاقهم.