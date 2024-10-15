"بتوجيه من قيادة حماس في تركيا": الكشف عن تفاصيل العملية الانتحارية في تل أبيب

أعلن المتحدث باسم الشاباك والناطق باسم الشرطة اليوم الثلاثاء إنه تم حل الهجوم الانتحاري الذي وقع في تل أبيب في أغسطس/أب الماضي، والذي تم تنفيذه بتوجيه مقر حركة حماس في تركيا، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد ثمانية متورطين بالعملية، وذلك خلال تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن العام ووحدة الشرطة المركزية في منطقة تل أبيب

وأفيد أن التحقيق كشف عن البنية التحتية لحماس في منطقة نابلس وتم تسليم عبوتين ناسفتين جاهزتين للاستخدام لمزيد من الهجمات في إسرائيل. يذكر أنه في 18 أغسطس/اب 2024، في ساعات المساء، وقع انفجار قوي لعبوة ناسفة في شارع ها ليحي في تل أبيب، وأدى الانفجار إلى نقل أحد المارة لتلقي العلاج الطبي والذي أصيب بجروح متوسطة، جراء شظايا وألحقت أضراراً بالمباني والممتلكات.

وصلت قوات كبيرة من شرطة منطقة تل أبيب إلى مكان الحادث وبدأت عمليات بحث واسعة النطاق في المنطقة وجمعت الأدلة من الموقع. ومنذ لحظة وقوع الحادث، عمل عناصر الشرطة التابعة لشرطة منطقة تل أبيب والمختصون بتحييد المتفجرات وعناصر الطب الشرعي بالتعاون مع جهاز الأمن العام- الشاباك في مكان الحادث حيث انفجرت عبوة ناسفة وقاموا بكافة الإجراءات والاختبارات اللازمة. وكشفت التحقيقات التي أجراها الشاباك والوحدة المركزية لشرطة منطقة تل أبيب أن المهاجم الذي نفذ الهجوم هو جعفر منى، وهو ناشط في حماس من نابلس، والذي قُتل خلال الهجوم.

Yehoshua Yosef/Flash90

وأدى التحقيق في الهجوم إلى اكتشاف البنية التحتية لحماس في منطقة نابلس، والتي تلقت تعليمات من مقر حماس في تركيا، من بين أمور أخرى، بتنفيذ عمليات تفجيرية في إسرائيل.

في غضون ذلك، اعتقل الشاباك والجيش الإسرائيلي نشطاء حماس من نابلس، الذين كانوا المسؤولين عن البنية التحتية العسكرية وكانوا على اتصال بعبادة بلال، المبعد من "صفقة شاليط"، وهو مسؤول كبير في قيادة حماس في تركيا. الذي تم تنفيذ الهجوم الانتحاري تحت إشرافه.

Avshalom Sassoni/Flash90

وكشف التحقيق أيضًا أن أحد النشطاء سافر عدة مرات إلى تركيا، حيث حصل على أموال لتمويل المتفجرات والعبوات المتفجرة، كما تلقى تدريبًا من أعضاء حماس في تركيا على تجميع وتركيب العبوات الناسفة.

وفي إطار تحقيق الشاباك، تمت مصادرة عبوتين جاهزتين للاستخدام من مادة TATP تزن حوالي 4 كيلوغرامات وتم العثور على حوالي 4 كيلوغرام من مادة TATP، كانت مخصصة لتنفيذ هجمات إضافية في الأراضي الإسرائيلية. كما تم الاستيلاء على مبلغ 111 ألف شيكل تم تحويلها من قائد حماس في تركيا لاستخدام أعضاء الشبكة.

Yehoshua Yosef/Flash90

وتم اعتقال المشتبه بهم الثمانية للاشتباه في قيامهم بتنفيذ الهجوم والتخطيط له، مع تمديد اعتقالهم أكثر من مرة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع انتهاء التحقيق الذي أجراه الشاباك واليمار في تل أبيب، تم تقديم بيان للمدعي العام ضدهم، واليوم سيتم تقديم لوائح اتهام خطيرة ضد المشتبه بهم من قبل مكتب المدعي العام العسكري بتهم تتعلق بتنفيذ أنشطة مسلحة وعدائية. وستقدم دعوى قضائية ضد أحد سكان بيت حنينا في القدس الشرقية الذي أوصل الانتحاري من القدس إلى تل أبيب.