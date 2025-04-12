المحادثات بين واشنطن وطهران: وزير الخارجية الإيراني مُنح "الصلاحيات الكاملة" لإجرائها

تبدأ اليوم (السبت) المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مسقط عاصمة سلطنة عمان. وكتب مستشار المرشد الأعلى خامنئي أن وزير الخارجية الإيراني مُنح "سلطة كاملة" لإجراء محادثات بين الأطراف.

وفي وقت سابق، تحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن المحادثات وكتب على شبكة إكس أنه قرر "التوكل على الله"، مضيفا: "مع زملائنا ذوي الخبرة، وبرفقة وزير الخارجية المحترم، نسافر إلى مسقط". وكتب المتحدث أيضًا: "نحن عازمون على استخدام كل قوتنا لحماية المصالح الوطنية الإيرانية".

في هذه الأثناء، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في البرلمان الإيراني حسين مالكي لصحيفة "العربي الجديد" صباح اليوم، إن المفاوضات ستجري بشكل غير مباشر، وإن المحادثات ستركز على الملف النووي ولن تسمح بمناقشة قضايا أخرى مثل القدرات العسكرية الإيرانية. وأكد المالكي أيضا أن إيران قد تعرض اتفاقا متدرجا يشمل عملية خطوة بخطوة، حيث يتم رفع بعض العقوبات خلال فترة زمنية معينة، وبعد ذلك تستمر المحادثات في مرحلة لاحقة.

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كما ذكرنا، ستبدأ اليوم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأعلن الرئيس ترامب عن هذه المحادثات الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنها ستجرى "مباشرة" بين الطرفين. وصلت حاملة الطائرات الأميركية كارل فينسون الليلة الماضية، قبل يوم واحد من بدء المحادثات، إلى الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها خلال أيام قليلة، بل وستصل حتى إلى سواحل إيران. قال مصدر أمريكي إن الرئيس الأمريكي أطلق عملية ضد الحوثيين في اليمن بهدف إظهار مدى القوة العسكرية للبلاد.

وذكرت وسائل إعلام عربية الليلة الماضية أن عددا من كبار المسؤولين حثوا المرشد الأعلى الإيراني خامنئي على إجراء المحادثات، خوفا من سقوط النظام في البلاد. كما هو معروف، تواجه إيران حالياً اقتصاداً ضعيفاً، وتراجعاً في قيمة العملة مقابل الدولار، ونقصاً في الغاز والكهرباء والمياه. وزعمت مصادر لخامنئي أن رفض المحادثات أو فشلها سيؤدي إلى هجمات عسكرية على المنشآت النووية الرئيسية.