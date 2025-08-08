مجلس الأمن يعقد غدا السبت جلسة بشأن "قرار إسرائيل السيطرة على غزة"

قد يعجبك أيضًا -

طلبت دول عدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، غدا السبت، بشأن "خطط إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة" وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، الاجتماع المقرّر في الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش سيُعقد بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن، حسب ما صرح به عضو في الهيئة لفرانس برس، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.

أعلنت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلي، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية "السيطرة على غزة" والذي قد يعرض المزيد من الأرواح للخطر، وتابعت "يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة"، ويمثل هذا القرار تصعيدًا خطيرًا، ويهدد بتفاقم العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين، وقد يعرض حياة المزيد من الفلسطينيين، بمن فيهم الرهائن المتبقين، للخطر".

وقال سفير السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة رياض منصور، وقت سابق من، اليوم الجمعة، "بينما نتحدث، ستطلب دول عدة نيابة عنا وأصالة عن نفسها عقد اجتماع لمجلس الأمن".