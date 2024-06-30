رفض تزويد طائرة إسرائيلية نفذت هبوطا اضطراريا بالوقود في تركيا

قامت طائرة تابعة لشركة ال عال، غادرت وارسو وكانت في طريقها إلى إسرائيل، اليوم (الأحد)، بهبوط اضطراري في مطار أنطاليا بتركيا، عقب تعرض أحد الركاب لحادث طبي، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي العاجل. استعد طاقم الطائرة للإقلاع من جديد إلى إسرائيل، لكن العمال المحليين رفضوا تزويد طائرة الشركة بالوقود، على الرغم من أن الحديث يدور عن حالة طبية.

وذكرت شركة طيران العال أن: "رحلة طيران العال LY5102 المتجهة من وارسو إلى تل أبيب هبطت في مطار أنطاليا بعد تعرض أحد الركاب لحادث طبي. وبعد التشاور مع الطبيب الذي عالج الراكب على متن الطائرة، تقرر الهبوط بشكل عاجل من أجل نقل الراكب إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن. وعقب التوقف، نفد وقود الطائرة، وأصبح من الضروري ملء الخزانات. أقلعت الطائرة إلى رودس، حيث ستتزود بالوقود مرة أخرى. قبل إقلاعها إلى إسرائيل".