إسرائيل بعد استيلاء ايران على السفينة بمضيق هرمز:"يجب على ايران تحمل العواقب ان اختارت التصعيد"

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري بتصريح رسمي بعد استيلاء ايران على السفينية المملوكة جزئيا لإسرائيل في مضيق هرمز بأن "ايران ستتحمل العواقب إن اختارت تصعيد الوضع أكثر" وتابع :"إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، لقد قمنا بزيادة استعداداتنا للدفاع ضد أي هجوم إيراني، كما أننا مستعدون للرد".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن قوات خاصة تابعة للبحرية الإيرانية سيطرت على السفينة MSC ARIES المرتبطة بإسرائيل، باستخدام طائرة هيلوكبتر، وسيتم نقل السفينة الى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد الأمريكية" بوقت سابق أن السفينة MSC Aries التي تبحر تحت العلم البرتغالي وافيد أن قوات إيرانية سيطرت عليها في مضيق هرمز، بملكية جزئية إسرائيلية، وأفادت الوكالة أن الحديث يدور عن حاوية مرتبطة بشركة "زودياك مارتايم" والمملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي ايال عوفر، ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني في الشرق الأوسط قال إن عناصر كوماندوز إيرانيين هم من استولوا على السفينة على بعد 100 كيلومتر من مدينة الفجيرة الإماراتية.

