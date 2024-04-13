إسرائيل بعد استيلاء ايران على السفينة بمضيق هرمز:"يجب على ايران تحمل العواقب ان اختارت التصعيد"

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري بتصريح رسمي بعد استيلاء ايران على السفينية المملوكة جزئيا لإسرائيل في مضيق هرمز بأن "ايران ستتحمل العواقب إن اختارت تصعيد الوضع أكثر" وتابع :"إن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، لقد قمنا بزيادة استعداداتنا للدفاع ضد أي هجوم إيراني، كما أننا مستعدون للرد".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن قوات خاصة تابعة للبحرية الإيرانية سيطرت على السفينة MSC ARIES المرتبطة بإسرائيل، باستخدام طائرة هيلوكبتر، وسيتم نقل السفينة الى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد الأمريكية" بوقت سابق أن السفينة MSC Aries التي تبحر تحت العلم البرتغالي وافيد أن قوات إيرانية سيطرت عليها في مضيق هرمز، بملكية جزئية إسرائيلية، وأفادت الوكالة أن الحديث يدور عن حاوية مرتبطة بشركة "زودياك مارتايم" والمملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي ايال عوفر، ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني في الشرق الأوسط قال إن عناصر كوماندوز إيرانيين هم من استولوا على السفينة على بعد 100 كيلومتر من مدينة الفجيرة الإماراتية.

https://twitter.com/i/web/status/1779090451825332642 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ونشرت الوكالة شريط فيديو يظهر به مقطع من عملية الاستيلاء وبه مروحية يبدو انها ايرانية تحاول الاستيلاء على السفينة والسيطرة عليها.

وأفادت قناة "الحدث" السعودية أن قوات إيرانية سيطرت على السفينة البرتغالية MCS ARIES في مضيق هرمز بالقرب من الشواطئ الإماراتية، وقالت مصادر للقناة "إن الحديث يدور عن سفينة تجارية بطريقها الى الهند وعلى متنها 20 فيلبنيا"

وفي التوثيق الذي نشرته الوكالة يظهر الإيرانيون وهو يتدلون من الحاويات على السفينة, وسمع صوت أحد أفراد الطاقم على السفينة وهو يقول "لا تخرجوا"، في حين ناداه صديقه للذهاب الى جسر السفينة, كما يظهر بالتوثيق أحد افراد الكوماندوز وهو راكع لتوفير الغطاء.

وذكرت الوكالة أن المروحية تبدو مثل التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، والتي استخدمها بالسابق للاستيلاء على سفن. والسفينة نفسه وثقت مؤخرا بمنطقة دبي وهي تتحرك تجاه مضيق هرمز. وأطفأت السفينة وسائل التعقب، وهي خطوة متبعة للسفن التي يملكها إسرائيليون حين تتحرك في المنطقة.