إصابة 14 إسرائيليا في عملية دهس أحدها حرجة وإصابتين خطيرتين قرب مفترق كركور شمال إسرائيل

أصيب ثمانية إسرائيليين اليوم جراء دهس قرب مفترق كركور بينهم إصابة حرجة وإصابتين خطيرة, وتم تحييد المنفذ الذي نفذ عملية الدهس قرب مدينة الخضيرة وقتل بنيران الشرطة، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الحديث يدور عن عملية دهس ووقع الحدث قرب معسكر "محانيه 80". وتبين أن المنفذ فلسطيني من الضفة الغربية ويسكن في مدينة أم الفحم ، حيث أنه متزوج من امراة من أم الفحم.

معلومات مفصلة عن العملية في الفيديو:

وأفادت الشرطة في بيان بأن بدأت التحقيق في الحدث الذي أصيب خلاله عدد من المواطنين بإصابات متفاوته، وأكدت على أن الشرطة الإسرائيلية نجحت يوقف السيارة التي نفذت الدهس وتحييد المشتبه.

وفي التفاصيل حاول المنفذ في البداية استهداف عدد من الأشخاص وواصل بطريقه لعدد من الأمتار محاولا دهس شرطيين ونحج بإصابة أحدهما واصطدم بسيارة الشرطة وعندها تم إطلاق النار عليه وأردي قتيلا.

كما أفيد أن عشرة أشخاص أصيبوا بالعملية بينهما 6 إصابات طفيفة، إصابة متوسطة وإصابتين خطيرتين وإصابة حرجة.

ووفقا لمراسلنا سعيد محاجنة فإن منفذ العملية هو جميل الزيود من السيلة الحارثية القريبة من جنين في الضفة الغربية، وهو يعيش في مدينة أم الفحم حيث أنه متزوج من امرأة من المدينة ولديه أطفال منها.