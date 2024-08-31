الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الرقيب أول الكانا نافون وإصابة ثلاثة آخرين خلال عملية عسكرية في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، عن مقتل الرقيب إلكانا نافون، 20 عامًا من بيتح تكفا، سقط هذا الصباح خلال عملية للجيش الإسرائيلي في جنين وأصيب ثلاثة مقاتلين آخرين بجروح متوسطة وخفيفة.

وبحسب تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي،"تبادل الجنود إطلاق النار من مسافة قريبة مع المسلحين، مما أدى إلى القضاء عليهما. وأصيب أربعة جنود على يد المسلحين، من بينهم نافون الذي توفي لاحقا. وأحد الجنود المصابين وهو ضابط في حالة خطيرة".

وأشار البيان إلى أنه"امتدت العملية هذا الصباح لتشمل مخيم اللاجئين في جنين، وتم القضاء على ما يقرب من 30 مسلحا، حيث دخلت قوة من لواء البصالح المنزل وواجهت عضوين بارزين في حركة حماس كانا يديران العديد من العمليات. وفي نهاية المعركة وجهاً لوجه، تم القضاء على المسلحين".

وخلال العمليةـ يضيف البيان "جمعت قوات الجيش 2000 قطعة سلاح، وضبط شحنات قوية ملحقة بأسطوانات الغاز، حتى الآن، ولم يتم العثور على أي شحنات قياسية"