تقرير أمريكي: إسرائيل أعلنت نيتها تنفيذ عملية في لبنان – لكنها لم تقدم تفاصيل

أبلغ المسؤولون الإسرائيليون الولايات المتحدة أنهم سينفذون نشاطًا في لبنان الثلاثاء – والتي جاءت في محادثة بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت والتي جرت بنفس اليوم - لكنهم لم يقدموا تفاصيل عما كانوا يخططون له، جاء هذا بحسب ما قالته ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر ونشرتها شبكة سي إن إن.

وقالت المصادر إن عدم مشاركة أي تفاصيل عن العملية مع الأمريكيين يعني أن المسؤولين الأمريكيين ظلوا في حيرة حتى ظهرت تقارير عن انفجارات في مئات أجهزة الاتصال بعد فترة وجيزة من ذلك، وزعمت شبكة سي إن إن أن إسرائيل كانت وراء الهجوم الجريء، وأنها كانت عملية مشتركة بين الموساد والجيش الإسرائيلي

ووقعت الانفجارات عندما كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن مسافرا من واشنطن إلى القاهرة. وقال خلال مؤتمر صحفي في مصر إن الولايات المتحدة "لم تكن على علم بهذه الأحداث ولم تكن متورطة فيها". وأبلغت الولايات المتحدة إيران عبر قناة منفصلة أنها لم تكن متورطة في الهجوم وأنه لا ينبغي لإيران تصعيد الوضع، حسبما قال مسؤول أمريكي لـCNN.