ترامب: "قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع غزة، وسنوافيكم بالتفاصيل خلال اليوم أو غدًا"

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، اليوم الجمعة، "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع غزة، وسنوافيكم بالتفاصيل خلال اليوم أو ربما غدًا"، وتابعه"هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل غير البعيد".

وكانعضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، قد أكد، أمس الخميس، على أن "المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار في غزة، والذي قالت واشنطن إن اسرائيل وافقت عليه لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا". وكانت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارولاين ليفيت، قد قالت "يمكنني التأكيد أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والرئيس ترامب أرسلا الى حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار وافقت عليه اسرائيل وأيدته، قبل إرساله الى حماس".

وفي السياق أكد البيت الأبيض، أمس الخميس، على "موافقة إسرائيل على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". بينما أعلنت حماس أن المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة لا يستجيب لمطالبها.

وقالت حماس في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنها تدرس مقترحا جديدا قدمه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في حين لم يصدر تأكيد فوري من إسرائيل.