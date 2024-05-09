تقارير: ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف سيارة في بافليه قضاء صور إلى أربعة بينهم اثنان من قوة الرضوان

أفادت تقارير صحفية من بينها الأخبار وقناة الحدث بأن طائرة مسيرة هاجمت سيارة في بلدة بافليه بجنوب لبنان قرب مدينة صور. وبحسب التقرير، أطلقت الطائرة بدون طيار أكثر من صاروخ على السيارة تواجد بداخلها أكثر من شخصين وسط تأكيدات بوجود قتلى.

وأشارت التقارير اللبنانية إلى أن "طائرة مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بافليه ارزون بقضاء صور جنوبي لبنان"، وتوجهت على الفور فرق الإسعاف.

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أفادت قناة "الحدث" السعودية في وقت لاحق نقلا عن مصادر أن السيارة التي تعرضت للهجوم في بلدة بافليه بلبنان كان يستقلها عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله. وبحسب التقرير، فقد أدى الهجوم إلى مقتل شخصين وإصابة آخر.

وتكشفت الصورة عن مقتل أربعة أشخاص في الهجوم على ما أفاد الدفاع المدني اللبناني. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين من قوة الرضوان فيما يعاني الثالث من إصابة خطرة.