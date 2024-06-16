السلطات السعودية تُحذر من عمليات احتيال الأضاحي خلال موسم الحج

حذرت السلطات السعودية من أشخاص يمارسون النصب والاحتيال خلال موسم الحج فيما يتعلق بالأضاحي، مستغلين مشاعر الحجاج الدينية.

ويتم ذلك من خلال إعلانات وهمية عبر الإنترنت أو في منصات التواصل الاجتماعي، مدعين تأمين الأضاحي وتوزيعها، حسب تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

حذّر الأمن العام من التعامل مع هذه الجهات غير الرسمية، مؤكداً أن شراء الأضاحي يتم حصريًا عبر منصة "مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي ووكلائهم المعتمدين".

تم القبض على وافدين مصريين بتهمة النصب والاحتيال في بيع "سندات هدي" غير نظامية.

وصل عدد الحجاج هذا العام إلى أكثر من 1.833 مليون شخص، مع توافدهم لرمي الجمرات في منى إيذانًا ببدء عيد الأضحى.