ما مصير اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية؟

في الوقت الذي فيه الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق تطبيع تاريخي – تتزايد المؤشرات على أن إسرائيل لن تشارك فيه، ويقول المقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل رفضت الخطوة التي طلبتها واشنطن مقابل وقف الحرب .وقال مستشار بايدن، جيك سوليفان، الذي يزور إسرائيل، في محادثات مغلقة: "يئسنا من نتنياهو".

ووضع سوليفان خلال لقاءاته في إسرائيل موعدا نهائيا واضحا لبضعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق. وفي محادثات مغلقة بشأن الاتفاق مع السعودية، قال إن الخطوة يمكن أن تبدأ في غضون أسابيع، بشرط انتهاء الحرب - مع تفاهم على مداهمات مستهدفة، بالإضافة لصدور بيان سياسي من إسرائيل يتحدث عن "أفق سياسي" بالنسبة للفلسطينيين. وقال مسؤولون كبار في إسرائيل إنه من غير المرجح أن يوافق نتنياهو على صفقة تتضمن إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق تطرق وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الى الاتصالات حول التطبيع وقال إنه "من الممكن أن إسرائيل غير قادرة أو لا تريد تنفيذ الخطوات المطلوبة بالقضية الفلسطينية". ويشار الى أن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي صرح للقناة "13" إنه "إن كان الشرط الدولة الفلسطينية- لن يكون تطبيع. لا يوجد مثل هذا الإملاء. لم نقل نعم أو لا".