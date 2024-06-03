أبو مازن يرد على خامنئي :"هذه التصريحات هدفها التضحية بالدم الفلسطيني"

هاجم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ايران وقال إنها "تريد أن تضحي بدماء الفلسطينيين". وجاءت تصريحات أبو مازن ردا على تصريحات المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي والذي أشاد في هجوم السابع من أكتوبر الدموي الذي نفذته حماس. وقال أبو مازن ، إن هذه الأمور لن تقود الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ووفقا للبيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية أن "الشعب الفلسطيني هو أول المتأثرين بالحرب الإسرائيلية ويدفع ثمن استمرارها والتي تستبيح دماءه".

وذكر بيان الرئاسة أن "هذه التصريحات التي تعلن بوضوح أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير الأرض الفلسطينية،لن تؤدي الى قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الشعب الفلسطيني يقاتل ويكافح منذ مئة عام، وهو ليس بحاجة الى حروب لا تخدم طموحاته الى الحرية والاستقلال، والحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وفي حفل أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية، ادعى خامنئي أن الهجوم الدموي الذي شنته حماس،حدث "في الوقت الذي احتاجت فيه المنطقة إليه". وأضاف خامنئي أن هناك خطة لدى "الأميركيين والصهاينة ومؤيديهم وبعض دول المنطقة لتغيير المعادلة في المنطقة".

وألمح خامنئي بتصريحاته الى الجهود للتوصل الى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية على رأسها السعودية، حيث كانت قريبة من توقيع اتفاق تاريخي بوساطة الولايات المتحدة. ومنذ الهجوم الذي نفذته حماس واندلاع الحرب في غزة وفي أعقابها، تصر الرياض على أن إقامة العلاقات الرسمية مع إسرائيل يجب أن يكون مرتبطا بخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.