أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر أن المملكة تدرس استكمال مشروع الربط السككي الإقليمي مع تركيا، مرورًا بكل من الأردن وسوريا، وذلك قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجستي ودعم حركة التجارة في المنطقة.

وأوضح الجاسر في تصريحات لقناة العربية أن المشروع يمثل ركيزة استراتيجية لتطوير منظومة النقل البري المستدام، مشيرًا إلى أن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية في السعودية تمتد حاليًا حتى الحدود الأردنية عبر منفذ الحديثة، ما يشكّل نقطة انطلاق رئيسية للتوسع المستقبلي.

وأضاف أن هذا الربط الإقليمي من شأنه تعزيز انسيابية حركة البضائع وتسهيل التجارة بين دول المنطقة، ضمن رؤية أوسع لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين القارات.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن السعودية تواصل تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل، بما في ذلك الموانئ والممرات اللوجستية، بما يضمن مرونة سلاسل الإمداد واستمرار تدفق التجارة الإقليمية في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع النقل العالمي.