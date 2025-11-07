المخطوفات في الساحل السوري : أرقام تُخفى وحكايات تُقمع

يتواصل الجدل في سوريا حول ملفِّ النساء المختطفات في الساحل السوري، بعد أن أظهرت وثائق وشهاداتٌ ميدانية تناقضًا صارخًا مع ما أعلنته وزارةُ الداخلية السورية والتي ادّعت أنَّ معظم الحالات “هروبٌ طوعي” أو “قضايا أخلاقية”.

في الساحلِ السوريِّ… تتكرّرُ الحكايةُ وتتشابهُ النهاياتُ: اختطافٌ ثمَّ صمت. منذُ مطلعِ عامِ ألفَيْنِ وخمسةٍ وعشرينَ، وثّقَتْ عائلاتٌ ومنظماتٌ محليةٌ أكثرَ من أربعينَ حالةَ اختطافٍ لنساءٍ وفتياتٍ من اللاذقيةِ وطرطوسَ وحماةَ وحمصَ، بينما تقولُ وزارةُ الداخليةِ إنَّ حالةً واحدةً فقط هي اختطافٌ حقيقيٌّ، والباقي «هروبٌ طوعيٌّ» أو "قضايا أخلاقيةٌ".....لكنَّ الوقائعَ على الأرضِ تروي شيئًا آخر.فجميلة أحمد شاهين واحدةٌ من عشراتِ حالاتِ الخطفِ في الساحلِ السوريّ (يمكن أن نرى داخل التقرير شهادة والدتها تتحدث عن قصة ابنتها)

وفي حالةٍ أخرى، تؤكدُ عائلةُ الطفلِ محمَّد حَيْدر أنّهُ خُطِفَ ونُقِلَ إلى إدلبَ، وأُطلِقَ سراحُهُ بعدَ دفعِ فديةٍ قدْرُها مئةُ ألفِ دولارٍ عبرَ وسطاءَ ممّا يؤكدُ أنّهُ ليس هروبًا طوعيًا إنّه ابتزازٌ منظّمٌ

شهاداتُ أهالٍ وناجينَ تتقاطعُ على نمطٍ واضحٍ: خطفٌ في مناطقِ الساحلِ، نقلٌ إلى الشمالِ، تفاوضٌ ماليٌّ يُخْتَتَمُ بإطلاقِ سراحِ بعضِ الضحايا، فيما أخرياتُ تباعُ سبايا في أسواقِ ادلب . وبينما تُساقُ سرديّاتٌ تُدينُ الضحايا وتبرّئُ الجُناةَ، يتكرّسُ صمتٌ رسميٌّ يُغلِقُ المِلَفَّ بدَلَ فتحِه.

بينَ الإنكارِ والأدلّةِ، تبقى الحقيقةُ أسيرةَ ملفٍّ مظلمٍ… ونساءُ الساحلِ ضحايا خطفٍ مضاعفٍ: مِنَ الميدانِ ومِنَ الذاكرة