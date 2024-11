ظهور قاتل متسلسل جديد في مصر||"سفاح زفتى" يعترف بقتل النساء وتقطيع بسبب "عقدة نفسية"

قضية تهز الشارع المصري، وذلك بعد اعتراف متهم جديد بجرائم قتل وحشية ضد سيدات وتقطيعهن في محافظة الغربية في مصر، حيث كشف "عبد ربة.م" خلال مثوله أمام المحكمة اليوم الخميس بأنه قتل أربع سيدات من يعملن بالدعارة وزوجته، وذلك خلال السنوات الأربعة الماضي، وعلل جرائمه بأن لديه "عقدة نفسية" تسببت بها والدته.

