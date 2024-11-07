ظهور قاتل متسلسل جديد في مصر||"سفاح زفتى" يعترف بقتل النساء وتقطيع بسبب "عقدة نفسية"

قضية تهز الشارع المصري، وذلك بعد اعتراف متهم جديد بجرائم قتل وحشية ضد سيدات وتقطيعهن في محافظة الغربية في مصر، حيث كشف "عبد ربة.م" خلال مثوله أمام المحكمة اليوم الخميس بأنه قتل أربع سيدات من يعملن بالدعارة وزوجته، وذلك خلال السنوات الأربعة الماضي، وعلل جرائمه بأن لديه "عقدة نفسية" تسببت بها والدته.

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وأقر المتهم (36 عاما) بجرائم القتل التي قام بها بحق السيدات الأربع وهو يبكي أمام القاضي، وروى أنه قام بتقطيع السيدات الأربع إلى أشلاء، مستعينا بخبرته كشيف "طباخ" وخبرته باستخدام الساطور، وقام بوضعهن في أجولة ورماهن في ترعة الخضراوية بمدينة زفتى، ووقعت هذه الجرائم من العام 2000 حتى 2024.

وروى المتهم أنه أقام علاقة جنسية مع ضحاياه قبل قيامه بقتلهن وتقطيعهن وإلقائهن في الترعة، معللا أن ذلك بسبب ما فعلته أمه، حيث أقامت علاقة غير شرعية مع عمه ، الأمر الذي خلق في نفسه "عقدة من النساء". وقال السفاح أمام القاضي وهو يبكي:"أنا ليا ربنا..ومعترف بجرائمي.. ومش عاوز محامي".

وتم تأجيل جلسة محاكمة "عبد ربة .م" والذي أصبح معروف بلقب "سفاح زفتى" حتى الأول من شهر ديسمبر. ويشار إلى أن الشرطة المصرية نجحت بالوصول اليه بعد وصول بلاغ بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة وملقاة بأماكن متفرقة في الترعة، وكانت هذه هي الضحية الرابعة له.