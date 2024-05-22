تقرير: إدارة بايدن تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة

تجري إدارة بايدن محادثات مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي لإعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة، وفقًا لتقرير لصحيفة بوليتيكو. ونقلاً عن مسؤولين كبار في الإدارة، يفصّل التقرير الجهود المبذولة لإعادة بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى معبر رفح، والتي كانت تدير المعبر في السابق قبل سيطرة حماس عام 2007.

وأشار مسؤول أمريكي كبير إلى أنه "إذا توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق، فمن المحتمل إعادة فتح معبر رفح في الأسابيع القليلة المقبلة"، مما يشير إلى خطوة مهمة نحو تسهيل حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة.

وظل معبر رفح مغلقا منذ أن بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عملياته في رفح، بعد اكتشاف استغلال المعبر لتنفيذ أنشطة عدائية

ولعدة أسابيع، كان المسؤولون الأمريكيون يتوسطون في المناقشات بين إسرائيل ومصر لتسهيل إعادة فتح المعبر تحت إدارة الاتحاد الأوروبي. وخلال هذه المناقشات، أعرب المسؤولون المصريون عن رغبتهم في رؤية عودة سكان غزة الذين كانوا يديرون المعبر سابقًا. ومع ذلك، أثارت إسرائيل مخاوف من أن يكون الموظفون السابقون من بينهم أعضاء في حركة حماس، مصرة على الاستبدال الكامل للموظفين.

وعملت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على حدود غزة حتى عام 2007، وعلقت أنشطتها بعد سيطرة حماس على القطاع. ولم تستجب بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي ولا المفوضية الأوروبية لطلبات"بوليتيكو" للتعليق على المفاوضات الجارية.