تقرير: عُمان ستستضيف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران بعد طلب إيراني

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، فجر اليوم الثلاثاء، أن محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران من المقرر أن تُعقد يوم الجمعة المقبل في سلطنة عُمان، بعد موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طلب إيراني بنقل مكان اللقاء من تركيا، التي كان من المقرر أن تستضيف المحادثات في البداية.

هذا ووصل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدداً من كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. وخلال اللقاءات، عرضت إسرائيل جملة من المطالب المتعلقة بأي مفاوضات محتملة مع طهران، أبرزها ضمان حرية العمل العسكري داخل إيران، والوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، إضافة إلى وقف إنتاج الصواريخ الباليستية.

وأعربت مصادر إسرائيلية عن خشيتها من أن يمنح أي اتفاق محتمل زخماً سياسياً للنظام الإيراني، معتبرة أنه رغم عقد المحادثات، قد يختار الرئيس ترامب في نهاية المطاف اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد أمني، إذ أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأميركية، أمس، طائرة مسيّرة إيرانية كانت تحلق باتجاه حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" أثناء وجودها في بحر العرب.