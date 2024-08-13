إسرائيل: العثور على طفل عربي (12 عاما) أعلن عنه كمفقود وقد فارق الحياة داخل ثلاجة

الطفل فرج الأعسم من بلدة في ضواحي تل السبع عثر عليه صباح اليوم وقد فارق الحياة داخل ثلاجة خارج منزله / التقديرات أنه علق داخل الثلاجة ولم ينجح بالخروج منها

i24NEWS
i24NEWS
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الطفل فرج الأعسم (12 عاما)
الطفل فرج الأعسم (12 عاما)police spokeman

عثر على الطفل فرج الأعسم وهو من بلدة في ضواحي تل السبع والذي أعلن عنه كمفقود أمس وطلبت الشرطة المساعدة من الجمهور بالبحث عنه، عثر عليه صباح اليوم الثلاثاء وقد فارق الحياة داخل ثلاجة خارج منزله.

ووفقا للتقديرات، علق الأعسم داخل الثلاجة ولم ينجح بالخروج منها.

ويشار إلى أنه في هذه المرحلة لا توجد شبهات لدى الشرطة على أن الحدث جنائي، لكن جثمان الأعسم أرسل الى فحص في معهد الطب الشرعي حتى يتم فحص كافة الاتجاهات.

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