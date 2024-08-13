إسرائيل: العثور على طفل عربي (12 عاما) أعلن عنه كمفقود وقد فارق الحياة داخل ثلاجة

عثر على الطفل فرج الأعسم وهو من بلدة في ضواحي تل السبع والذي أعلن عنه كمفقود أمس وطلبت الشرطة المساعدة من الجمهور بالبحث عنه، عثر عليه صباح اليوم الثلاثاء وقد فارق الحياة داخل ثلاجة خارج منزله.

ووفقا للتقديرات، علق الأعسم داخل الثلاجة ولم ينجح بالخروج منها.

ويشار إلى أنه في هذه المرحلة لا توجد شبهات لدى الشرطة على أن الحدث جنائي، لكن جثمان الأعسم أرسل الى فحص في معهد الطب الشرعي حتى يتم فحص كافة الاتجاهات.