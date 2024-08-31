في إطار نشاط الجيش الإسرائيلية بالعملية العسكرية شمال الضفة الغربية، بمشاركة قوات لوائية إسرائيلية في طولكرم وجنين والفارعة، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه عثر على وسائل قتالية وقتل عشرات المسلحين خلال الأنشطة القتالية بينهم قادة كتائب فلسطينية ، كما أفيد اليوم انه جرى تبادل إطلاق نار في قصبة جنين وفي الحي الشرقي للمدينة، بما يشمل مخيم جنين وعثر على وسائل قتالية عديدة وعشرات العبوات الناسفة.

وأفيد أن تبادل إطلاق النار في جنين أدى الى مقتل مسلحين فلسطينيين، وإنه جرى خلال كافة الأنشطة القتالية شمال الضفة الغربية اغتيال 30 مسلحا واعتقل 30 مطلوبا، في حين يتواصل الضغط على مدينة جنين، كما قام مسلحون بزرع عبوات ناسفة عديدة عند مدخل المدينة، وبدأ الجيش الإسرائيلي في المنطقة، بينما الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تنشط هناك.

ويشار الى أن العملية المزدوجة في غوش عتصيون بدأت عندما انفجرت مركبة مع عبوة ناسفة في تقاطع المجمع. قوات أمنية مدنية وعسكرية وصلت الى المكان، وتم تحييد المنفذ، وخلال ذلك أصيب ثلاثة عناصر أمن إسرائيليين من الشظايا بينهم قائد لواء عتصيون.

ووفقا للمعلومات فإن العبوات الناسفة التي حملها لمنفذون كانت قوية ويصل وزن كل واحدة منها عشرة كيلوغرامات، إلا أن هذه لم تكن عبوة ناسفة بجودة عالية، ويبدو أن العبوات انفجرت عن طريق الخطأ وليس كما خطط لها المسلحون.

في أعقاب الهجوم المزدوج في غوش عتصيون، تم اعتقال ستة أشخاص خلال الليلة. وتم خلال العملية العثور على معمل للمواد الأولية المستخدمة في الهجمات وتم تفجيره من قبل القوات الهندسية. بالإضافة إلى ذلك، ركز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية، وحاصر مدينة الخليل ومنطقة حلحول، ومنع لفترة قصيرة الصلاة في الحرم الإبراهيمي.