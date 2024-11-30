السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: "ترامب يريد أن يرى اتفاقا بشأن الرهائن في غزة قبل تنصيبه"

أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام لموقع إخباري أمريكي، أن "الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يرغب في رؤية اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل".

وقال غراهام، (مؤيد بشدة لإسرائيل زار إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع واجتمع مع كبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) إن "ترامب أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على إطلاق سراح الرهائن ويدعم وقف إطلاق النار الذي يتضمن صفقة رهائن. إنه يريد أن يرى ذلك يحدث الآن".

وفي معرض حديثه عن السيناريوهات المحتملة لما قد يحدث في غزة في المستقبل، قال غراهام إن "أفضل سياسة تأمين ضد حماس ليست إعادة احتلال إسرائيل لغزة، بل إصلاح المجتمع الفلسطيني. والدول العربية هي الوحيدة القادرة على القيام بذلك".

وأشار غراهام إلى أنه "أريد أن يعرف الناس في إسرائيل والمنطقة أن ترامب يركز على قضية الرهائن. إنه يريد وقف القتل وإنهاء القتال"وتابع "آمل أن يعمل الرئيس ترامب وإدارة بايدن معًا خلال فترة الانتقال لإطلاق سراح الرهائن والحصول على وقف إطلاق النار".