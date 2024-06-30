انطلاق القناة الرابعة لقناة i24NEWS باللغة العبرية مساء اليوم الأحد

بدأ العد التنازلي اليوم، والفرق متموضعة في مكانها، والاستوديو الجديد جاهز تقريبًا.

ليلة الأحد، سيرحب السوق الإسرائيلي بقناة إخبارية جديدة باللغة العبرية، لاستكمال شبكة i24NEWS ومقرها في تل أبيب والتي تبث باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية على مدى السنوات العشر الماضية.

ويشرح الرئيس التنفيذي لـi24NEWS:" لقد أثبتت هذه القنوات الإخبارية الدولية في قلب الشرق الأوسط، والتي يقودها باتريك دراهي، منذ 7 أكتوبر، فائدتها وسبب وجودها - خاصة وأن جزءًا كبيرًا من وسائل الإعلام الدولية ينقل خطابًا منحازا".

وتابع :"نحن نبث أخبار عائلات الضحايا والناجين من الهجمات على موجات أثيرنا كل يوم، وركزنا على إظهار الحقائق، لا شيء سوى الحقائق، حتى عندما كانت مؤلمة وغير قابلة للوصف. والآن، ينتظرنا تحدٍ جديد".

"وبالتالي، ستتم إضافة قناة عبرية رابعة إلى المجموعة المتنوعة المعروضة بالفعل في الأسابيع المقبلة، تعتمد على أجندة دولية ــ نفس الخط التحريري، ولكن هذه المرة تسلط الضوء على الجانب المحلي في إسرائيل".

يقول فرانك ملول: "سيكون لدينا أيضًا أول قناة إخبارية إسرائيلية بالكامل".

الرئيس التنفيذي لـ i24NEWS يعيد توضيح وتأكيد حقائق معينة وسط طوفان من الأخبار المزيفة المتداولة: "i24NEWS باللغة الإنجليزية لم يتم إغلاقها، ولم يتم بيعها، وسيستمر مكتب نيويورك في العمل. شيء واحد فقط سيتغير. للرد على تحدينا الجديد، سنبث هذه القناة الجديدة باللغة العبرية اعتبارًا من الصباح، مع ترجمات من إنتاج الذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية، ثم اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً، ستبدأ القناة باللغة الإنجليزية - كما يعرفها الجمهور - قناة خاصة ستبث برامجها المعتادة، الأمر نفسه ينطبق على القنوات باللغتين الفرنسية والعربية".

وبينما يتوقع فرانك ملول أن يستغرق نظام الترجمة القائم على الذكاء الاصطناعي بضعة أشهر حتى يصبح جاهزا للعمل، يضيف أن تطوير وتطبيق هذه الأداة يعهد به إلى خبراء شباب من التخنيون في حيفا وليس إلى جوجل... وهذا سبب آخر للفخر.