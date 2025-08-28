"رغم الدور الأمريكي لا أستبعد حدوث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا في سوريا"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية اعتراف نتنياهو باللإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبها الأتراك والتوتر بين إسرائيل وتركيا في سوريا، أكد المحلل السياسي سمير صالحة إنه "رغم الدور الأمريكي في سوريا ، إلا أنه لا يستبعد حدوث مواجهة عسكرية بين إسرائيل وتركيا في سوريا لمتابعة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات الخبير الإسرائيلي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"اذا لم تراجع إسرائيل سياستها بالموضوع السوري ، فالتراشق الكلامي الحالي لن يقف عند هذا الحد وهو قابل للتحول الى مواجهة مباشرة بالملف السوري، وفقا لرأيي الشخصي، لأن إسرائيل تواصل الاختراقات في سوريا وأنقرة تعتبر حليف للنظام السوري الحالي، رغم الدور الأمريكي الفاعل والمؤثر لكن لا أستبعد مثل هذه المواجهة المباشرة".

