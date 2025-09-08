تسللوا عبر ثغرة في السياج: مسار منفذي هجوم راموت في القدس

من التحقيق الأولي يتبين أن المنفذين خرجوا من قريتي قبيبة وقطنة وتزودوا بأسلحة • بعد ذلك تسللوا عبر ثغرة في "الضاحية" في منطقة غلاف القدس •

هجوم إطلاق النار في القدس
هجوم إطلاق النار في القدسChaim Goldberg/Flash90

تفاصيل إضافية من مسار منفذي الهجوم اليوم (الاثنين) عند مفترق راموت في القدس: من تحقيق أولي يتبين أن المنفذان  استعانا بشخصين  في مسارهم وتسللا عبر ثغرة معروفة في الجدار بمنطقة غلاف القدس.

من موقع العملية.. مقتل 6 إسرائليين وإصابة عدد آخر بإطلاق نار في القدس

انطلقا من القريتين الفلسطينيتين قُبيبة وقطنة وتجَهزوا بالأسلحة. بمساعدة شخص تعاون معهم، وصلوا إلى الجانب الأحمر من الجدار في منطقة مخيم قلنديا والرام.

المنفذون تسللوا من خلال ثغرة معروفة في الجدار، والتي تسميها أجهزة الأمن الإسرائيلية: "الضاحية" على اسم ضاحية البرَيد، زقاق معروف في المنطقة. بمساعدة شخص متعاون أخر قام بنقل مقيمين غير شرعيين - وصلوا إلى مفترق راموت.

لحظة تنفيذ عملية القدس وفرار الإسرائيليين

وقاما بتنفيذ العملية بإطلاق النار باتجاه حافلة كانت عالقة في ازدحام مروري عند مفترق راموت في القدس.  تم إطلاق النار على المنفذين وتحييدهم، وكان أحدهم يحمل سلاحًا طويلاً..

ووصل الاثنان إلى الساحة في حافلة صغيرة من نوع مرسيدس رمادية. بعد ذلك، توجها على ما يبدو إلى حافلة كانت عالقة في ازدحام مروري، وفتحا النار عليها. قائد فصيل في كتيبة الحشمونائيم الحريدية وعدد من المواطنين المسلحين أطلقوا النار عليهما كما ذُكر وقضوا عليهما.

